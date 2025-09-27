Опровергнуты слова Сырского о котле для ВС РФ

Машовец опроверг слова Сырского об окружении ВС РФ под Добропольем

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об окружении Вооруженных сил (ВС) РФ под Добропольем. Однако украинский военный эксперт Константин Машовец в своем Telegram-канале опроверг эту информацию.

«Нет там никаких окружений и котлов, а ситуация достаточно сложная. Более того, в течение нескольких последних суток противник предпринял на этом направлении целый ряд мер, направленных на ее исправление», — написал Машовец.

По его словам, меры оказались успешными, но других подробностей он не привел. Вместо этого военный обозреватель порекомендовал всем экспертам и политикам, которые комментируют ситуацию на поле боя, спустить пар, чтобы потом им не было неудобно.

Ранее Александр Сырский анонсировал создание в ВСУ нового рода войск. По его словам, речь идет о беспилотных силах противовоздушной обороны.