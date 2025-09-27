Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:26, 27 сентября 2025Бывший СССР

Опровергнуты слова Сырского о котле для ВС РФ

Машовец опроверг слова Сырского об окружении ВС РФ под Добропольем
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об окружении Вооруженных сил (ВС) РФ под Добропольем. Однако украинский военный эксперт Константин Машовец в своем Telegram-канале опроверг эту информацию.

«Нет там никаких окружений и котлов, а ситуация достаточно сложная. Более того, в течение нескольких последних суток противник предпринял на этом направлении целый ряд мер, направленных на ее исправление», — написал Машовец.

По его словам, меры оказались успешными, но других подробностей он не привел. Вместо этого военный обозреватель порекомендовал всем экспертам и политикам, которые комментируют ситуацию на поле боя, спустить пар, чтобы потом им не было неудобно.

Ранее Александр Сырский анонсировал создание в ВСУ нового рода войск. По его словам, речь идет о беспилотных силах противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости