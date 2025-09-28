Келин раскрыл цель пышного приема Трампа в Лондоне

Посол Келин: Целью пышного приема Трампа в Лондоне было повлиять на его мнение

Президенту США Дональда Трампа в Великобритании устроили пышный прием с целью повлиять на его мнение по поводу конфликта на Украине и других вопросов. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости.

«Это не только Украина, но и, наверное, даже в большей степени Ближний Восток», — прокомментировал он.

Дипломат отметил, что по поводу них у Лондона и Вашингтона есть разногласия. В их числе — «зеленая» повестка и миграционная проблема, с которой США справляются успешнее, чем Британия, подчеркнул Келин.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп публично унизил принца Гарри и Меган Маркл во время визита в Великобританию. На официальном банкете американский лидер назвал встречу с королем Карлом III важной честью для него. Кроме того, он особо похвалил монарха за воспитание «замечательного сына» — принца Уильяма. Многие восприняли это как прямое оскорбление другого сына Карла — принца Гарри.