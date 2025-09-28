Кеосаян раскрыл секрет семейного счастья в последнем интервью

Кеосаян в последнем интервью заявил, что нельзя объединяться против семьи

Режиссер Тигран Кеосаян процитировал героя фильма «Крестный отец» и раскрыл секрет семейного счастья в последнем интервью. На это обратило внимание РИА Новости.

В материале говорится, что свое последнее интервью Кеосаян дал Борису Корчевникову в программе «Судьба человека». Она вышла в эфире «России-1» в воскресенье, 28 сентября. В программе режиссер и муж российской журналистки Маргариты Симоньян в том числе раскрыл секрет семейного счастья.

По словам Тиграна Кеосаяна, секрет счастливой семейной жизни для него был выражен в цитате из фильма «Крестный отец», которой его научил отец — кинорежиссер Эдмонд Кеосаян. «А фраза звучит очень просто: никогда и ни с кем не объединяйся против семьи», — заключил он. Также Кеосаян добавил, что семья воспринимается им как маленький вид родины.

Жена Кеосаяна Маргарита Симоньян призналась, что интервью было записано незадолго до болезни супруга. По ее словам, ведущий Борис Корчевников не хотел выпускать запись в эфир, так как ждал выздоровления Тиграна Кеосаяна.

Режиссер Тигран Кеосаян скончался на 60-м году жизни 26 сентября. Известный кинематографист и телеведущий попал в больницу и впал в кому в конце декабря 2024 года.