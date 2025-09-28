Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:44, 28 сентября 2025Интернет и СМИ

Кеосаян раскрыл секрет семейного счастья в последнем интервью

Кеосаян в последнем интервью заявил, что нельзя объединяться против семьи
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Режиссер Тигран Кеосаян процитировал героя фильма «Крестный отец» и раскрыл секрет семейного счастья в последнем интервью. На это обратило внимание РИА Новости.

В материале говорится, что свое последнее интервью Кеосаян дал Борису Корчевникову в программе «Судьба человека». Она вышла в эфире «России-1» в воскресенье, 28 сентября. В программе режиссер и муж российской журналистки Маргариты Симоньян в том числе раскрыл секрет семейного счастья.

По словам Тиграна Кеосаяна, секрет счастливой семейной жизни для него был выражен в цитате из фильма «Крестный отец», которой его научил отец — кинорежиссер Эдмонд Кеосаян. «А фраза звучит очень просто: никогда и ни с кем не объединяйся против семьи», — заключил он. Также Кеосаян добавил, что семья воспринимается им как маленький вид родины.

Жена Кеосаяна Маргарита Симоньян призналась, что интервью было записано незадолго до болезни супруга. По ее словам, ведущий Борис Корчевников не хотел выпускать запись в эфир, так как ждал выздоровления Тиграна Кеосаяна.

Режиссер Тигран Кеосаян скончался на 60-м году жизни 26 сентября. Известный кинематографист и телеведущий попал в больницу и впал в кому в конце декабря 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дуров заявил о неожиданной просьбе спецслужб Франции насчет Молдавии

    В Москве началось прощание с режиссером Кеосаяном

    Лукашенко назвал аферой закрытие Польшей границы с Белоруссией

    Кеосаян раскрыл секрет семейного счастья в последнем интервью

    Появились подробности о пожаре в московском приюте для собак

    Глушаков объявил дату прощального матча

    Американский актер Стивен Сигал пришел на церемонию прощания с Тиграном Кеосаяном

    Мать позволила дочери сбежать с любовником и обвинила в ее пропаже тигра

    Кремль анонсировал крупное выступление Путина

    Российская семья не выжила после обеда с грибами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости