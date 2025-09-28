Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:34, 28 сентября 2025Из жизни

Мать позволила дочери сбежать с любовником и обвинила в ее пропаже тигра

В Индии женщина позволила дочери сбежать с любовником и обвинила во всем тигра
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

В Индии женщина позволила дочери сбежать с любовником и соврала о ее пропаже, чтобы сохранить честь семьи. Об этом пишет Times of India.

19-летняя девушка пропала из дома незадолго до своей свадьбы. Ее мать обвинила во всем тигра: по ее словам, хищник утащил дочь в лес, когда они собирали урожай. На поиски невесты отправились полицейские, лесные рейнджеры и около 600 местных жителей.

В течение 10 часов они прочесывали поля пешком и осматривали территорию с помощью дронов. Однако за это время им не удалось найти следы тигра. Их единственной зацепкой были оставленные девушкой тапочки.

Материалы по теме:
Мэри, которая ушла Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
Мэри, которая ушлаМуж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
11 марта 2019
Исчезнувшая Примерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
ИсчезнувшаяПримерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
21 мая 2020

Во время поисков мать часто плакала о потерянной дочери и падала в обмороки. Несмотря на это, полицейские начали подозревать ее в обмане. Они допросили женщину и ее младшую дочь по отдельности и вынудили их рассказать правду.

Оказалось, что тигра на самом деле не было. Девушка сама сбежала из дома вместе с мужчиной из соседней деревни, поскольку любила его и не хотела выходить замуж за другого. Мать призналась, что боялась обесчестить семью, поэтому и придумала историю с хищником. «Тигр никогда не был в полях — он был в сердце», — высказался о ее поступке один из местных чиновников.

Ранее сообщалось, что жительница Индии расправилась с мужем и обвинила во всем тигра. Она призналась, что сделала это ради денег, которые могла получить как родственница жертвы хищника.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дуров заявил о неожиданной просьбе спецслужб Франции насчет Молдавии

    В Москве началось прощание с режиссером Кеосаяном

    Лукашенко назвал аферой закрытие Польшей границы с Белоруссией

    Кеосаян раскрыл секрет семейного счастья в последнем интервью

    Появились подробности о пожаре в московском приюте для собак

    Глушаков объявил дату прощального матча

    Американский актер Стивен Сигал пришел на церемонию прощания с Тиграном Кеосаяном

    Мать позволила дочери сбежать с любовником и обвинила в ее пропаже тигра

    Кремль анонсировал крупное выступление Путина

    Российская семья не выжила после обеда с грибами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости