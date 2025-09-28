Мать позволила дочери сбежать с любовником и обвинила в ее пропаже тигра

В Индии женщина позволила дочери сбежать с любовником и обвинила во всем тигра

В Индии женщина позволила дочери сбежать с любовником и соврала о ее пропаже, чтобы сохранить честь семьи. Об этом пишет Times of India.

19-летняя девушка пропала из дома незадолго до своей свадьбы. Ее мать обвинила во всем тигра: по ее словам, хищник утащил дочь в лес, когда они собирали урожай. На поиски невесты отправились полицейские, лесные рейнджеры и около 600 местных жителей.

В течение 10 часов они прочесывали поля пешком и осматривали территорию с помощью дронов. Однако за это время им не удалось найти следы тигра. Их единственной зацепкой были оставленные девушкой тапочки.

Во время поисков мать часто плакала о потерянной дочери и падала в обмороки. Несмотря на это, полицейские начали подозревать ее в обмане. Они допросили женщину и ее младшую дочь по отдельности и вынудили их рассказать правду.

Оказалось, что тигра на самом деле не было. Девушка сама сбежала из дома вместе с мужчиной из соседней деревни, поскольку любила его и не хотела выходить замуж за другого. Мать призналась, что боялась обесчестить семью, поэтому и придумала историю с хищником. «Тигр никогда не был в полях — он был в сердце», — высказался о ее поступке один из местных чиновников.

Ранее сообщалось, что жительница Индии расправилась с мужем и обвинила во всем тигра. Она призналась, что сделала это ради денег, которые могла получить как родственница жертвы хищника.