14:26, 28 сентября 2025Россия

Младший брат 13-летней студентки МГУ вновь провалил поступление в вуз

Брат 13-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой Хеймдалль не поступил в вуз
Мария Винар

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Младший брат Алисы Тепляковой, которая в 13 лет является студенткой МГУ, вновь провалил поступление в столичный вуз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

11-летний Хеймдалль, которого назвали в честь сына бога Одина из скандинавской мифологии, пытается поступить в МГУ на факультет прикладной информатики уже три года. В девять лет он окончил 11 классов в обычной московской школе и сдал ЕГЭ. По математике Хеймдалль получил 52 балла, а по русскому — 40. Из-за невысоких результатов ему отказали в поступлении.

Однако, по данным Mash, с такими баллами у мальчика был шанс попасть на архитектурный курс в вузе, но его не смогли принять из-за отсутствия российских документов. Известно, что Хеймдалль родился в Китае, а родители до сих пор не оформили свидетельство о рождении. Отец 11-летнего абитуриента Евгений Тепляков не хочет заниматься российскими документами из-за опасения утечки данных. Уточняется, что он готов комментировать ситуацию, связанную со своим ребенком, только за два миллиона рублей.

В сентябре прошлого года сообщалось, что семье Тепляковых выдали миллионы рублей на покупку жилья.

