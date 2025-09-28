Бывший СССР
Власти Украины захотели поднять зарплаты бойцам ВСУ

Костенко: Сумма контракта бойца ВСУ будет составлять один-два миллиона гривен
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Мобилизованным скоро начнут предлагать подписать контракты на два года службы в армии. Об этом заявил нардеп Роман Костенко, комментируя слова Зеленского о намерении повысить зарплаты военным. Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

Парламентарий отметил, что сумма контракта будет составлять «один или два миллиона» гривен. Выплачиваться эти средства будут равномерно за время службы в форме надбавки к зарплате, уточнил он.

Ранее бывший украинский военный, вступивший в ряды добровольческого батальона Александра Матросова, с позывным Эстонец рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) расценивает самовольно отступающих солдат как противников и ликвидирует их.

