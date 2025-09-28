Интернет и СМИ
На Западе раскрыли новую тактику ВС России по расширению зон боевого поражения

Forbes: ВС РФ расширяют зоны поражения перед линиями фронта за счет новых БПЛА
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военнослужащие ВС России применяют новую тактику против бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), создавая перед линиями фронта «зоны поражения» за счет сочетания оптоволоконных и традиционных дронов. Новый метод ведения боя раскрыл журнал Forbes.

По данным издания, эти зоны создают сложности для координации украинских подразделений и существенно затрудняют снабжение группировок противника.

Отмечается, что при использовании ретрансляторов российские войска смогут увеличить размер зон поражения вдвое. «Благодаря расширению радиуса действия БПЛА-ретрансляторов эти удары могут наноситься глубже в ближний украинский тыл, давая российским войскам оперативное преимущество», — указано в материале.

Ранее сообщалось, что российский FPV-дрон «Форс» с цифровой связью поразил цель в зоне проведения СВО на рекордной дальности. Такие аппараты применяют на запорожско-херсонском направлении в зоне спецоперации (СВО).

