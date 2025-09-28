На Западе раскрыли новую тактику ВС России по расширению зон боевого поражения

Forbes: ВС РФ расширяют зоны поражения перед линиями фронта за счет новых БПЛА

Военнослужащие ВС России применяют новую тактику против бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), создавая перед линиями фронта «зоны поражения» за счет сочетания оптоволоконных и традиционных дронов. Новый метод ведения боя раскрыл журнал Forbes.

По данным издания, эти зоны создают сложности для координации украинских подразделений и существенно затрудняют снабжение группировок противника.

Отмечается, что при использовании ретрансляторов российские войска смогут увеличить размер зон поражения вдвое. «Благодаря расширению радиуса действия БПЛА-ретрансляторов эти удары могут наноситься глубже в ближний украинский тыл, давая российским войскам оперативное преимущество», — указано в материале.

Ранее сообщалось, что российский FPV-дрон «Форс» с цифровой связью поразил цель в зоне проведения СВО на рекордной дальности. Такие аппараты применяют на запорожско-херсонском направлении в зоне спецоперации (СВО).