22:45, 28 сентября 2025

Названа лидирующая на выборах в Молдавии партия по итогам первых подсчетов голосов

Марина Совина
Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Правящая партия «Действие и солидарность» набирает 41,22 процента и лидирует на выборах в Молдавии по итогам подсчета 40 процентов голосов, такие данные называет Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

Оппозиционный патриотический блок набирает 30,74 процента голосов. На третьей строчке с 7,43 процента — партия «Альтернатива», она позиционирует себя как проевропейская партия, но в правящей партии нынешнего президента Молдавии Майи Санду считают ее «скрыто пророссийской».

Ранее депутат Госдумы Алена Аршинова заявила, что молдавские граждане, находящиеся в России, были лишены права выбора. Всего в России было открыто два участка и выдано 10 тысяч бюллетеней при том, что в стране находятся около 400 тысяч граждан Молдавии.

