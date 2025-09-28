Названа лидирующая на выборах в Молдавии партия по итогам первых подсчетов голосов

ЦИК: Правящая партия лидирует в Молдавии по итогам подсчетов 40 % голосов

Правящая партия «Действие и солидарность» набирает 41,22 процента и лидирует на выборах в Молдавии по итогам подсчета 40 процентов голосов, такие данные называет Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

Оппозиционный патриотический блок набирает 30,74 процента голосов. На третьей строчке с 7,43 процента — партия «Альтернатива», она позиционирует себя как проевропейская партия, но в правящей партии нынешнего президента Молдавии Майи Санду считают ее «скрыто пророссийской».

Ранее депутат Госдумы Алена Аршинова заявила, что молдавские граждане, находящиеся в России, были лишены права выбора. Всего в России было открыто два участка и выдано 10 тысяч бюллетеней при том, что в стране находятся около 400 тысяч граждан Молдавии.