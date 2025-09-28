Ценности
16:37, 28 сентября 2025Ценности

Названы варианты модного окрашивания волос для невест осенью

Vogue посоветовал невестам окрашивать волосы осенью в коричневые оттенки
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Редакторы журнала Vogue назвали варианты модного окрашивания волос для невест осенью 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналисты посоветовали обратить внимание на теплые естественные цвета без резких контрастов. При этом, по их словам, в текущем сезоне особенно популярными оказались различные тона коричневого. Среди них — оттенок «мокко-мусс», который международный исследовательский институт Pantone объявил главным цветом 2025 года.

Также актуальны дымчато-коричневый и кельтский медный тона и медно-коричневый оттенок, который недавно продемонстрировала актриса Эмма Стоун. Кроме того, в список вошел черепаховый коричневый, предпочитаемый такими знаменитостями, как манекенщицы Хейли Бибер и Барбара Палвин.

Ранее в сентябре бренд-стилист Яна Кондратьева также перечислила россиянам самые модные цвета для окрашивания на осень.

