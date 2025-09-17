Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:50, 17 сентября 2025Ценности

Россиянам перечислили самые модные окрашивания на осень 2025 года

Стилист Кондратьева назвала окрашивание «вишневый брюнет» трендом осени 2025-го
Екатерина Ештокина

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Бренд-стилист Яна Кондратьева перечислила россиянам самые модные окрашивания на осень 2025 года. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

Так, специалистка назвала популярным «вишневый брюнет», вошедший в список трендов текущего года.

«Вишневый брюнет» сочетает шоколадную глубину и благородный красный отлив, напоминая спелую вишню или красное дерево. Лучше всего смотрится при глобальном окрашивании, дополненном легким осветлением отдельных прядей. Для теплой кожи подойдут нюансы с оранжевым подтоном, для холодной — глубокие винные или сливовые переливы

Яна Кондратьевастилист

Помимо этого, эксперт также обратила внимание на медно-коричневый цвет, который, по ее словам, выигрышно смотрится в техниках балаяжа или шатуша.

Материалы по теме:
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022

Еще одним трендом осени, как заявила Кондратьева, стало «мокачино». Помимо этого, она посоветовала опробовать платиновый блонд и «дымчатый брюнет». «Холодные брюнеты снова на пике популярности: они ассоциируются с изысканностью и современным минимализмом. Сложное окрашивание с акцентом на пепельные нюансы. Важно полностью исключить теплоту, иначе теряется характер цвета», — заключила стилистка.

Ранее в сентябре стилист Владислав Лисовец назвал необходимые на осень вещи. В текущем сезоне эксперт порекомендовал приобрести сапоги на каблуке бордового или рыжего оттенка.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефти из России рухнули

    Россиян предупредили о новом сверхопасном украинском вооружении

    Зеленский на закрытой встрече рассказал о предстоящих выборах

    Лукашенко высказался об ограничении русского языка

    Фон дер Ляйен назвали военной преступницей

    Краш-машинист московского метро покорил сердца россиянок

    Наряд Мелании Трамп во время визита в Великобританию смутил общественность

    США выделили миллиард на ядерное топливо для обороны

    Стали известны подробности разговора Путина и Моди

    Трамп прибыл в Виндзорский замок для встречи с Карлом III

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости