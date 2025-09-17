Россиянам перечислили самые модные окрашивания на осень 2025 года

Стилист Кондратьева назвала окрашивание «вишневый брюнет» трендом осени 2025-го

Бренд-стилист Яна Кондратьева перечислила россиянам самые модные окрашивания на осень 2025 года. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

Так, специалистка назвала популярным «вишневый брюнет», вошедший в список трендов текущего года.

«Вишневый брюнет» сочетает шоколадную глубину и благородный красный отлив, напоминая спелую вишню или красное дерево. Лучше всего смотрится при глобальном окрашивании, дополненном легким осветлением отдельных прядей. Для теплой кожи подойдут нюансы с оранжевым подтоном, для холодной — глубокие винные или сливовые переливы Яна Кондратьева стилист

Помимо этого, эксперт также обратила внимание на медно-коричневый цвет, который, по ее словам, выигрышно смотрится в техниках балаяжа или шатуша.

Еще одним трендом осени, как заявила Кондратьева, стало «мокачино». Помимо этого, она посоветовала опробовать платиновый блонд и «дымчатый брюнет». «Холодные брюнеты снова на пике популярности: они ассоциируются с изысканностью и современным минимализмом. Сложное окрашивание с акцентом на пепельные нюансы. Важно полностью исключить теплоту, иначе теряется характер цвета», — заключила стилистка.

Ранее в сентябре стилист Владислав Лисовец назвал необходимые на осень вещи. В текущем сезоне эксперт порекомендовал приобрести сапоги на каблуке бордового или рыжего оттенка.