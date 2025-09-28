Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:54, 28 сентября 2025Интернет и СМИ

Герой мема «Шоколад не виноват» в третий раз попал в тюрьму

Герой мема «Шоколад не виноват» снова попал в тюрьму и заболел туберкулезом
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал «Mash»

Герой культового интернет-мема «Шоколад не виноват» в третий раз оказался в тюрьме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

37-летний Александр Гусейнов повторно оказался в тюрьме в 2017 и 2023 годах. Он попал туда за разбой и кражи из магазинов. По информации канала, в заключении он пожаловался на кашель и боль в груди. У него нашли туберкулез и отправили в спецучреждение в Пермском крае.

Гусейнов прославился участием в репортаже про заключенных в российском суде. Один из подельников, Артем Катаев, сказал на видео ставшую знаменитой фразу «Шоколад не виноват, пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло». Ролик стал вирусным в российском интернете в конце нулевых.

Авторы Mash уточнили, что автор культовой фразы Катаев полностью отсидел срок и покинул тюрьму. В 2005 году его посадили на 19 лет.

Ранее российский актер Александр Аноприков, сыгравший в фильме «Утомленные солнцем: Цитадель», отреагировал на мем про «генеральские котлы». По словам Аноприкова, ему приятно внимание пользователей соцсетей к сцене из кино.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские «Герани» окружили Киев

    Названа дата начала бабьего лета в Москве

    Стало известно об ударе по главной базе ВМС Украины

    Герой мема «Шоколад не виноват» в третий раз попал в тюрьму

    Военный эксперт объяснил значимость занятия одного населенного пункта в зоне СВО

    Мерзкое действие женщин с бюстгальтером смутило экипаж круизного лайнера

    Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе

    Абрамович попал в базу «Миротворца»

    Стало известно о многомиллионном долге по налогам обвиненного в отмывании денег блогера

    Россиянин получил красную карточку в матче MLS через 13 минут после выхода на замену

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости