Герой мема «Шоколад не виноват» в третий раз попал в тюрьму

Герой мема «Шоколад не виноват» снова попал в тюрьму и заболел туберкулезом

Герой культового интернет-мема «Шоколад не виноват» в третий раз оказался в тюрьме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

37-летний Александр Гусейнов повторно оказался в тюрьме в 2017 и 2023 годах. Он попал туда за разбой и кражи из магазинов. По информации канала, в заключении он пожаловался на кашель и боль в груди. У него нашли туберкулез и отправили в спецучреждение в Пермском крае.

Гусейнов прославился участием в репортаже про заключенных в российском суде. Один из подельников, Артем Катаев, сказал на видео ставшую знаменитой фразу «Шоколад не виноват, пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло». Ролик стал вирусным в российском интернете в конце нулевых.

Авторы Mash уточнили, что автор культовой фразы Катаев полностью отсидел срок и покинул тюрьму. В 2005 году его посадили на 19 лет.

