Песков описал реакцию России на попытку Киева атаковать Кремль

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о реакции Москвы на возможную попытку Киева атаковать московский Кремль. Отрывок беседы опубликован в его Telegram-канале.

«Наш верховный главнокомандующий, президент [Владимир Путин] уже говорил на эту тему: об этом лучше даже не говорить, все это понимают», — высказался Песков.

По словам представителя Кремля, президент Украины Владимир Зеленский хочет продемонстрировать западным союзникам, что он «бравый вояка», однако положение дел на фронте говорит об обратном. Песков также добавил, что ухудшаются и переговорные позиции Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский пригрозил устроить Москве блэкаут. Украинский лидер пояснил, что подобные действия станут ответом в случае удара России по энергетике Киева.

