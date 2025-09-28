Полковник объяснил инцидент с сошедшей с траектории ракетой Patriot в Киеве

Полковник Матвийчук: Военные ВСУ не умеют грамотно управлять ракетами Patriot

Инцидент с сошедшей с траектории ракетой Patriot в Киеве является результатом некомпетентности военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что сошедшую с траектории ракету Patriot в Киеве сняли на видео. На размещенных кадрах видно, как после пуска один из снарядов набирает скорость, а затем сразу уходит с траектории и улетает в жилые дома.

«Достаточно много случаев, когда ВСУ в ходе отражения массированных атак пытаются применить Patriot, но в результате идет стрельба по домам. Так было уже в одном из районов Киева, когда они там разгромили дом. Это было в Польше, когда ракета упала на излете. То есть это неподготовленные экипажи, которые не могут полностью реализовать возможности этого комплекса», — объяснил Матвийчук.

Военный эксперт также добавил, что сейчас на вооружении Украины таких зенитных ракетных комплексов осталось примерно 50 процентов от первоначального количества. По его словам, российские военные успешно уничтожают данные установки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Израиль передал Киеву систему противовоздушной обороны Patriot. По его словам, поставка состоялась еще месяц назад. Более того, Зеленский отметил, что в скором времени Украина получит еще две аналогичные установки.