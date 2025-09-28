После смерти Кирка разочарование в Демпартии США испытали даже противники Трампа

Штубберт: Смерть Кирка подорвала имидж демпартии даже среди противников Трампа

В США стало очевидно разочарование Демократической партией после смерти политического активиста Чарли Кирка. Об этом РИА Новости рассказал житель штата Техас Клаус Штубберт.

Взгляды Кирка стали более популярными в США за последние несколько недель. Церемония прощания на стадионе в Аризоне неделю назад собрала топы людей. Тогда вдова политика произнесла эмоциональную речь, заявив, в частности, что Кирк «хотел спасти молодых людей, таких же как тот, кто отнял у него жизнь». Она также процитировала Евангелие: «На кресте наш Спаситель сказал: "Отец, прости им, ибо не ведают, что творят». По словам Штубберта, теперь эта фраза постоянно мелькает в СМИ и соцсетях.

«Особенно быстро она распространяется по социальным сетям. Хотя, честно признаться, до минувшего воскресенья ни я, ни мои друзья не знали, что Кирк часто ее произносил», — пояснил Штубберт.

События, последовавшие за выстрелом на кампусе университета в Огайо, ударили в первую очередь по демократам. Смерть Кирка подорвала имидж демпартии даже среди противников нынешнего президента США, республиканца Дональда Трампа.

«Ностальгии по демократам уже нет и в помине. Что удивительно, даже противники Трампа после всех этих событий перестали возмущаться его присутствием на посту президента», — отмечает Штубберт.

Ранее сообщалось, что Трамп смог победить на президентских выборах 2024 года во многом благодаря движению Turning Point USA политического активиста Чарли Кирка. «Именно [организация] Turning Point USA сыграла ключевую роль в победе Трампа на выборах: президент не раз подчеркивал, что без Кирка не смог бы "взять" Пенсильванию», — рассказал политолог Павел Дубравский.

