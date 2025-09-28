Россия
22:41, 28 сентября 2025

Раскрыта судьба переданных «Азову» украинских военных

Переданных в распоряжение «Азова» солдат 158-й бригады ВСУ бросили на убой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Переданные в распоряжение 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) солдаты 158-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу были брошены на убой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным информатора, в социальных сетях появляются некрологи переданных «Азову» украинских военных. «Командование "Азова" не обеспечило "прикомандированных" ничем и бросило на убой», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что у ВСУ известна практика «командировок», когда состав из соседних бригад передают штурмовикам.

Ранее сообщалось, что родственники бойцов ВСУ обвиняют командование 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ в использовании военнослужащих как живого щита в боях в Сумской области. По мнению родных, украинское командование бросило личный состав на убой в Сумской области, пока «элитные подразделения десантников и их командиры зарабатывали себе медали и ордена».

