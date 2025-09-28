Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:27, 28 сентября 2025Экономика

Раскрыты последствия ареста замороженных российских активов

UnHerd: Арест российских активов приведет к отказу стран от валют ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Обозреватель Томас Фази предположил, к чему приведет арест замороженных российских активов. Об этом он написал в статье для британского издания UnHerd.

Фази раскрыл последствия ареста замороженных российских активов и подчеркнул, что это решение приведет к отказу стран от валют Евросоюза.

«Центральные банки по всему миру уже начали отказываться от западных валют после заморозки в 2022 году. Предполагаемый арест только ускорит эту тенденцию», — отметил он.

Эксперт добавил, что евро уже занял позицию «вторичной резервной валюты после доллара». По его мнению, евро еще ослабит свой статус, что «грозит очередным эффектным актом самосаботажа».

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что страна поддерживает выдачу беспроцентного кредита Украине за счет активов России. Он призвал перечислить Киеву почти 140 миллиардов евро.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия должна проснуться и принять реальность». Вэнс заявил, что Москва в последние недели отказывается от встреч по Украине

    Опоздавших не пустили голосовать на выборах в парламент Молдавии после закрытия участка

    Актера Юрия Батурина внесли в базу скандального «Миротворца»

    Опубликованы кадры с церемонии прощания с Тиграном Кеосаяном

    «Спартак» разгромил аутсайдера РПЛ

    Раскрыты последствия ареста замороженных российских активов

    В России рассказали о планах главкома ВСУ отправить в Купянск недовольных радикалов

    ВСУ вновь ударили по инфраструктуре Белгорода

    Стало известно о планах России и Вьетнама построить первую вьетнамскую АЭС

    Макгрегор рассказал о совете от Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости