UnHerd: Арест российских активов приведет к отказу стран от валют ЕС

Обозреватель Томас Фази предположил, к чему приведет арест замороженных российских активов. Об этом он написал в статье для британского издания UnHerd.

Фази раскрыл последствия ареста замороженных российских активов и подчеркнул, что это решение приведет к отказу стран от валют Евросоюза.

«Центральные банки по всему миру уже начали отказываться от западных валют после заморозки в 2022 году. Предполагаемый арест только ускорит эту тенденцию», — отметил он.

Эксперт добавил, что евро уже занял позицию «вторичной резервной валюты после доллара». По его мнению, евро еще ослабит свой статус, что «грозит очередным эффектным актом самосаботажа».

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что страна поддерживает выдачу беспроцентного кредита Украине за счет активов России. Он призвал перечислить Киеву почти 140 миллиардов евро.