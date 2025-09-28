Спорт
09:20, 28 сентября 2025Спорт

Россиянин получил красную карточку в матче MLS через 13 минут после выхода на замену

Сулейманов был удален в матче MLS через 13 минут после выхода на замену
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Joe Nicholson / Reuters

Российский полузащитник «Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов получил красную карточку в матче регулярного чемпионата cевероамериканской Главной лиги футбола (MLS) против «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 28 сентября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Гэлакси». Сулейманов вышел на замену на 70-й минуте. Через 13 минут он получил прямую красную карточку. Футболист сыграл агрессивно, пытаясь отнять мяч у соперника.

Сулейманов провел 32 матча в нынешнем сезоне MLS. Он отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Ранее нападающего «Интер Майами» Луиса Суареса дисквалифицировали на шесть матчей за плевок в сотрудника «Сиэтл Саундерс». Суареса отстранили на шесть матчей Кубка лиг, дисквалификация не будет распространяться на MLS.

