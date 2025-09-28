Мир
05:21, 28 сентября 2025

Саркози удивился своему приговору

Саркози признался, что не ожидал решения суда о реальном тюремном сроке
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экс-президента Франции Николя Саркози удивил приговор суда, постановившего приговорить его к реальному сроку в тюрьме. Он не ожидал такого решения, об этом бывший французский лидер рассказал газете Le Journal du Dimanche.

«Признаюсь, я ожидал чего угодно, но не этого. Все зашло даже дальше, чем я мог себе представить. Были нарушены все границы закона. Это просто невероятно», — заявил Саркози.

Он добавил, что прокуратура не требовала такой меры наказания, а такое неожиданное судебное решение помешало его адвокатам подготовить апелляцию.

«Временное исполнение приговора — исключительная мера, которая может быть применена только "особым и обоснованным" решением, когда того требуют конкретные обстоятельства дела», — напомнил бывший президент Франции. По его словам, в этом случае не было оснований для ее применения, но судьи сослались на риск нарушения общественного порядка.

Саркози подчеркнул свою готовность сесть в тюрьму, но он заявил, что никогда не признает вину в том, чего не совершал.

Ранее стало известно, что Саркози, приговоренный к пяти годам тюрьмы, не собирается просить помилования у французского лидера Эммануэля Макрона. По словам его адвоката, таким образом он захотел продемонстрировать свою невиновность.

