Слова Меркель о Путине объяснили

Соколов: Меркель критикует Путина, пытаясь избежать обвинений на Западе

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель критикует президента России Владимира Путина, пытаясь избежать обвинений от политиков на Западе и своих бывших однопартийцев по Христианско-демократическому союзу. Об этом заявил в беседе с aif.ru старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.

«[Меркель] больше волнует вопрос о том, могут ли ей быть предъявлены те или иные обвинения. Например, по части якобы избыточной зависимости от российского газа. Поэтому она периодически поднимает в своих мемуарах и интервью какие-то сюжеты, связанные с российским президентом», — сказал эксперт.

По его словам, Меркель не пытается радикализировать или смягчать западную дискуссию о России, а ее высказывания на эту тему после отставки можно считать сдержанными.

Ранее Меркель в ответ на вопрос о ее отношениях с Путиным заявила, что она была с российским лидером «по разные стороны баррикад». По словам экс-главы немецкого правительства, их отношения с Путиным всегда были сложными, а тот факт, что их позиции во многом не совпадают, она осознала во время одного из первых разговоров с президентом России, когда тот назвал распад СССР величайшей катастрофой ХХ века.