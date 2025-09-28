Сотрудница полиции украла деньги у вора во время ареста

Инспектор полиции в Индии была отстранена от должности за хищение денежных средств у задержанного. Об этом сообщает The Hindu.

Инцидент произошел в штате Тамилнад. Сотрудница полиции Бринда, работавшая в участке Раманатам, 8 сентября украла 75 тысяч рупий (около 71 тысячи рублей) во время ареста 39-летнего Прабакарана. Он предложил 60-летней женщине подвезти ее на мотоцикле, после чего похитил у нее дорогую золотую цепочку. При задержании у вора, кроме украшения, также были изъяты деньги, но инспектор не внесла их в протокол и присвоила себе.

Расследование показало, что сотрудница полиции совершала и другие преступления — ее подозревают в сговоре с контрабандистами песка. На основании рекомендации суперинтенданта полиции С. Джаякумара инспектор была немедленно отстранена от работы.

