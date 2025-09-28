Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:34, 28 сентября 2025Из жизни

Сотрудница полиции украла деньги у вора во время ареста

В Индии сотрудница полиции обокрала вора
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: TK Kurikawa / Shutterstock / Fotodom

Инспектор полиции в Индии была отстранена от должности за хищение денежных средств у задержанного. Об этом сообщает The Hindu.

Инцидент произошел в штате Тамилнад. Сотрудница полиции Бринда, работавшая в участке Раманатам, 8 сентября украла 75 тысяч рупий (около 71 тысячи рублей) во время ареста 39-летнего Прабакарана. Он предложил 60-летней женщине подвезти ее на мотоцикле, после чего похитил у нее дорогую золотую цепочку. При задержании у вора, кроме украшения, также были изъяты деньги, но инспектор не внесла их в протокол и присвоила себе.

Расследование показало, что сотрудница полиции совершала и другие преступления — ее подозревают в сговоре с контрабандистами песка. На основании рекомендации суперинтенданта полиции С. Джаякумара инспектор была немедленно отстранена от работы.

Материалы по теме:
Семья обокрала музей на миллиард евро. Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
Семья обокрала музей на миллиард евро.Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
23 сентября 2021
Взяли за копейку Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Взяли за копейкуАрабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
13 января 2019
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в ДрезденеВоры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
25 ноября 2019

Ранее сообщалось, что в США проститутка угнала машину заплатившего ей за секс полицейского. Позже выяснилась, что девушка также потратила около тысячи долларов с карты мужчины.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО раскрыл итог конфликта на Украине

    Приднестровье обвинило Кишинев в нарушении прав граждан

    Мост между Молдавией и Приднестровьем перекрыли после анонимных сообщений о минировании

    Сотрудница полиции украла деньги у вора во время ареста

    Комикадзе попал в базу «Миротворца»

    Посольство Польши оказалось повреждено после удара России по Киеву

    Адмирал НАТО предложил сбивать российскую авиацию

    Вэнс оценил вероятность передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk

    Киев оказался частично обесточен

    Слова Меркель о Путине объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости