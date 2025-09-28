Спорт
ЦСКА
1:0
Завершен
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Астон Вилла
0:1
1-й тайм
live
Фулхэм
Англия — Премьер-лига|6-й тур
Динамо Мх
Сегодня
17:00 (Мск)
Сочи
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
18:30 (Мск)
Арсенал
Англия — Премьер-лига|6-й тур
Спартак М
Сегодня
19:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Милан
Сегодня
21:45 (Мск)
Наполи
Италия — Серия А|5-й тур
Барселона
Сегодня
19:30 (Мск)
Реал Сосьедад
Испания — Примера|7-й тур
15:53, 28 сентября 2025Спорт

Стал известен чемпион мира по волейболу среди мужских команд

Сборная Италии стала чемпионом мира по волейболу среди мужских команд
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Noel Celis / Reuters

Мужская сборная Италии стала чемпионом мира по волейболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победитель турнира стал известен после финала, в котором итальянцы встречались со сборной Болгарии. Встреча продлилась четыре партии и завершилась со счетом 3-1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10).

Сборная Италии защитила титул чемпиона мира, завоеванный в 2022 году. Болгария стала вице-чемпионом мира во второй раз в истории. Бронзовым призером турнира стала Польша, которая в матче за третье место победила Чехию.

1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила все российские и белорусские сборные и клубы от международных соревнований. Решение будет действовать до дальнейшего уведомления.

