Стал известен чемпион мира по волейболу среди мужских команд

Сборная Италии стала чемпионом мира по волейболу среди мужских команд

Мужская сборная Италии стала чемпионом мира по волейболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победитель турнира стал известен после финала, в котором итальянцы встречались со сборной Болгарии. Встреча продлилась четыре партии и завершилась со счетом 3-1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10).

Сборная Италии защитила титул чемпиона мира, завоеванный в 2022 году. Болгария стала вице-чемпионом мира во второй раз в истории. Бронзовым призером турнира стала Польша, которая в матче за третье место победила Чехию.

1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила все российские и белорусские сборные и клубы от международных соревнований. Решение будет действовать до дальнейшего уведомления.