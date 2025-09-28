Стал известен чемпион мира по волейболу среди мужских команд

Мужская сборная Италии стала чемпионом мира по волейболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Победитель турнира стал известен после финала, в котором итальянцы встречались со сборной Болгарии. Встреча продлилась четыре партии и завершилась со счетом 3-1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10).
Сборная Италии защитила титул чемпиона мира, завоеванный в 2022 году. Болгария стала вице-чемпионом мира во второй раз в истории. Бронзовым призером турнира стала Польша, которая в матче за третье место победила Чехию.
1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила все российские и белорусские сборные и клубы от международных соревнований. Решение будет действовать до дальнейшего уведомления.