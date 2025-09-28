Силовые структуры
Стало известно о многомиллионном долге по налогам обвиненного в отмывании денег блогера

Блогеру Портнягину начислили долг по налогам в почти 800 миллионов рублей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетНеуплата налогов блогерами
Дмитрий Портнягин

Дмитрий Портнягин. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Российскому блогеру Дмитрию Портнягину начислили долг по налогам в размере почти 800 миллионов рублей. О многомиллионом долге перед налоговой обвиняемого в отмывании денег россиянина стало известно Baza.

Как обратил внимание канал, долг Портнягина в размере 799 869 172 рубля приблизил его к налоговому рекорду Елены Блиновской, который составляет почти 1,5 миллиарда рублей.

В апреле в Мещанский суд Москвы поступило уголовное дело об отмывании средств, полученных преступным путем, по которому проходил Портнягин.

Сообщалось, что обвинения в неуплате налогов с блогера и его жены сняли в связи с тем, что они погасили всю задолженность по налогам, включая пени и штрафы — в общей сумме 188 миллионов рублей. Портнягины заявляли, что закрыли все ИП и теперь ведут свой бизнес исключительно на общей системе налогообложения.

