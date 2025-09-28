Стало известно о смерти россиянина из-за травм от детонации дрона ВСУ

В Белгородской области скончался мужчина, пострадавший из-за детонации дрона

Медики не смогли спасти россиянина, пострадавшего в результате детонации украинского FPV-дрона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

После утреннего налета дронов 28 сентября в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа пострадал мирный житель. Мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями шеи, грудной клетки, живота, рук и ног доставили в Грайворонскую ЦРБ. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь, однако травмы оказались слишком серьезными — мужчина не выжил.

Кроме того, в селе Репяховка Краснояружского района мирный житель подорвался на взрывном устройстве. Спасти его также не удалось.

Гладков попросил живущих в приграничных районах проявлять осмотрительность. «Пожалуйста, не приближайтесь и не трогайте предметы, которые похожи на боеприпасы или снаряды. Если вы обнаружили что-то подозрительное, сразу же сообщите об этом по номеру "112"», — указал он.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в ночь на 28 сентября сбили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над восемью регионами России. 12 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 10 — над Брянской областью, 8 — над Белгородской областью, 4 — над Тульской областью. Еще три дрона сбили над Ярославской областью, два — над Ростовской областью и по одному — в Новгородской и Самарской областях.

