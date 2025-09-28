Стало известно о желании FIS вернуть российских лыжников на международные турниры

TV2: FIS хотела вернуть российских лыжников на международные турниры

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) хотела вернуть россиян на турниры под своей эгидой. Об этом стало известно TV2.

Принять такое решение помешала позиция некоторых членов совета FIS. Уточняется, что, если в организации не смогут найти консенсус по вопросу допуска россиян, все может решиться голосованием.

Ранее журналист и комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за то, что тот уклонился от решения по допуску российских спортсменов. Он добавил, что итоговое решение FIS по допуску россиян пока неясно.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.