Украинцы бросились скупать сгоревшие и сломанные китайские БПЛА

На украинских сайтах скупают сгоревшие сломанные БПЛА китайской фирмы DJI

Украинцы бросились скупать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) китайской фирмы DJI в любом состоянии, даже сгоревшие и сломанные. Готовность выкупить дроны фиксируют в разных областях республики, об этом свидетельствуют данные, размещенные на украинском сайте объявлений, передает РИА Новости.

В своих объявлениях покупатели обещают быструю оценку состояния беспилотников и честную цену. Отмечается, что спрос распространяется на БПЛА в любом состоянии, от новых до вышедших из строя. Геолокация объявлений охватывает Запорожскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Полтавскую области и подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) часть Донецкой народной республики (ДНР).