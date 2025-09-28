Бывший СССР
Украинцы бросились скупать сгоревшие и сломанные китайские БПЛА

На украинских сайтах скупают сгоревшие сломанные БПЛА китайской фирмы DJI
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maryam Majd / Reuters

Украинцы бросились скупать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) китайской фирмы DJI в любом состоянии, даже сгоревшие и сломанные. Готовность выкупить дроны фиксируют в разных областях республики, об этом свидетельствуют данные, размещенные на украинском сайте объявлений, передает РИА Новости.

В своих объявлениях покупатели обещают быструю оценку состояния беспилотников и честную цену. Отмечается, что спрос распространяется на БПЛА в любом состоянии, от новых до вышедших из строя. Геолокация объявлений охватывает Запорожскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Полтавскую области и подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) часть Донецкой народной республики (ДНР).

