В администрации президента рассказали об отношении Путина к Кеосаяну

Громов: Путин хорошо относился к режиссеру Кеосаяну

Президент России Владимир Путин хорошо относился к Тиграну Кеосаяну. Об отношении главы государства к известному режиссеру рассказал первый замглавы администрации президента Алексей Громов, его слова передает РИА Новости.

«Владимир Владимирович действительно к Тиграну очень хорошо относился», — заявил Громов во время церемонии прощания с режиссером.

Ранее сообщалось о начале церемонии прощания с известным режиссером Тиграном Кеосаяном в Армянской Церкви на Олимпийском проспекте в Москве.

Об уходе из жизни 59-летнего режиссера и телеведущего стало известно 26 сентября. С декабря 2024 года Тигран Кеосаян находился в коме.