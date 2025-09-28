Интернет и СМИ
В Москве началось прощание с режиссером Кеосаяном

В Москве началась церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В Москве началась церемония прощания с известным режиссером Тиграном Кеосаяном. На это обратило внимание ТАСС.

Прощание с Кеосаяном было намечено на 15:00 в воскресенье, церемония началась в Армянской Церкви на Олимпийском проспекте.

О смерти 59-летнего режиссера и телеведущего стало известно 26 сентября. С декабря 2024 года Тигран Кеосаян находился в коме.

Проститься с Кеосаяном пришли его коллега, режиссер Федор Бондарчук, певец Филипп Киркоров, артист балета Николай Цискаридзе, юморист Евгений Петросян, американский актер Стивен Сигал и другие известные личности.

В своем последнем интервью, вышедшем в воскресенье, 28 сентября, Кеосаян раскрыл секрет семейного благополучия. Он процитировал фразу из кинофильма «Крестный отец» — «никогда и ни с кем не объединяйся против семьи».

