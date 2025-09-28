Россия
В Госдуме захотели запретить снижать ставки по вкладам участников СВО

Депутат ГД Чернышов предложил запретить снижать ставки по вкладам участников СВО
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением запретить снижать ставки по вкладам участникам спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что для этой категории вкладчиков будет действовать правило: банк сможет повысить процентную ставку по их вкладам, однако не будет иметь права снизить ее единолично — даже при условии, что ключевая ставка Центробанка изменится.

По словам парламентария, это станет важным проявлением господдержки для тех, кто рискует жизнью при исполнении долга.

Ранее в Курской области лишили выплат многодетную мать, которая вышла замуж за бойца СВО за несколько дней перед его отправкой на фронт. Суд признал заключенный брак фиктивным, прокуратуре удалось доказать, что супруги не вели совместного хозяйства.

