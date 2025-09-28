В Госдуме захотели запретить снижать ставки по вкладам участников СВО

Депутат ГД Чернышов предложил запретить снижать ставки по вкладам участников СВО

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением запретить снижать ставки по вкладам участникам спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что для этой категории вкладчиков будет действовать правило: банк сможет повысить процентную ставку по их вкладам, однако не будет иметь права снизить ее единолично — даже при условии, что ключевая ставка Центробанка изменится.

По словам парламентария, это станет важным проявлением господдержки для тех, кто рискует жизнью при исполнении долга.

