Россия
18:58, 28 сентября 2025Россия

В российском зоопарке изюбрь насмерть проткнул рогами мужчину на глазах у детей

В Читинском зоопарке «Амодово» изюбрь убил сотрудника на глазах у детей
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

В Читинском зоопарке «Амодово» изюбрь (подвид благородного оленя) насмерть проткнул рогами сотрудника на глазах у детей. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Подъем».

Во время дневных экскурсий, на которых было много детей, олень вырвался из своего вольера и побежал к гусям. Один из сотрудников попытался остановить его, но он разозлился и начал нападать. Разбушевавшееся животное повалило мужчину рогами на землю. Травмы пострадавшего оказались летальны.

«Возле вольера было много людей с детьми, началась паника, крики, люди стали убегать, мы тоже спешно покинули парк с детьми», — рассказал директор зоопарка.

После случившегося специалисты усыпили животное.

Ранее сообщалось, в Ростовской области волк, которого держали в вольере во дворе частного дома, напал на соседского ребенка и покусал его. В городе Гуково во время прогулки третьеклассник зашел во двор к соседям. Дикое животное смогло вырваться из вольера и напало на мальчика.

