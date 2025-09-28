Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:57, 28 сентября 2025Экономика

В Совфеде заявили о повышении пенсии одной категории россиян

Косихина: Сотрудникам силовых ведомств и военным повысят пенсии до конца года
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

До конца 2025 года сотрудникам силовых ведомств и военным в отставке повысят пенсии. Об этом сообщила сенатор Наталья Косихина в беседе с РИА Новости.

«Повышение затронет оклады по воинским должностям и воинским званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту и по призыву, сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи», — заявила Косихина.

По ее словам, повышение пенсий будет связано с индексацией окладов на 7,6 процента.

Ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков заявил, что 37 миллионам получателей страховой пенсии повысили соответствующие выплаты. Кроме того, прибавки получили 10 миллионов работающих пенсионеров и 5,5 миллиона граждан старше 80 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Глава МИД назвал главное условие для завершения конфликта

    В Госдуме захотели запретить снижать ставки по вкладам участников СВО

    Еще в трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

    Саркози удивился своему приговору

    В Госдуме призвали украинцев выбрать другого президента

    Над Балтийским морем заметили кружащий самолет ВМС США

    В Совфеде заявили о повышении пенсии одной категории россиян

    Раскрыта реакция немцев на провалы Бербок в ООН

    МВД раскрыло новый способ мошенничества

    Россиянам назвали пользу груш

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости