В Совфеде заявили о повышении пенсии одной категории россиян

Косихина: Сотрудникам силовых ведомств и военным повысят пенсии до конца года

До конца 2025 года сотрудникам силовых ведомств и военным в отставке повысят пенсии. Об этом сообщила сенатор Наталья Косихина в беседе с РИА Новости.

«Повышение затронет оклады по воинским должностям и воинским званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту и по призыву, сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи», — заявила Косихина.

По ее словам, повышение пенсий будет связано с индексацией окладов на 7,6 процента.

Ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков заявил, что 37 миллионам получателей страховой пенсии повысили соответствующие выплаты. Кроме того, прибавки получили 10 миллионов работающих пенсионеров и 5,5 миллиона граждан старше 80 лет.