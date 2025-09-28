Власти Крыма пообещали извлечь уроки из атаки БПЛА на поселок Форос

Константинов: В Крыму извлекут уроки из атаки на Форос

Власти Крыма пообещали сделать выводы из недавней атаки БПЛА на поселок Форос, чтобы подобное не повторялось. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Государственного совета республики Владимира Константинова.

«Можно извлечь уроки на будущее, чтобы отражать такие удары и не допускать человеческих жертв. А битые стекла мы уберем», — заявил Константинов, комментируя последствия атаки БПЛА в Форосе.

Политик раскритиковал власти Киева, заявив что у них «психология хорьков». «Чтобы показать свою состоятельность, они должны убивать. На фронте это им дается все тяжелее. Там не получается. А таким способом — можно найти наши уязвимые места и подло ударить. Конечно, проще всего это дается, если удар наносится по мирным объектам», — сказал политик. По словам Константинова, после атаки БПЛА в Форосе власти Крыма сделают выводы, чтобы усилить защиту мирных объектов.

Вооруженные силы Украины ударили по курортной зоне Крыма вечером 21 сентября. В Минобороны России сообщили, что атака была проведена с применением беспилотников, оснащенных фугасными снарядами. Удар пришелся по санаторию «Форос» и зданию школы. Жертвами атаки стали три человека, еще 16 получили ранения.

