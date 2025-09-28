Филиппо: ЕС вмешивается в выборы в Молдавии, перекладывая вину на Россию

Европейский союз (ЕС) вмешивается в выборы в Молдавии, перекладывая вину на Россию. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает ТАСС.

По его словам, СМИ заранее начали говорить о российском вмешательстве в выборы на случай, если проевропейский политик Майя Санду на них проиграет. Филиппо напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также глава Европейского совета Антониу Кошта регулярно посещали Молдавию. Он также вспомнил объявление фон дер Ляйен о выделении «рекордной помощи в размере 1,8 миллиарда евро».

Помимо этого, французский политик вспомнил об участии в митинге по случаю Дня независимости Молдавии президента Франции Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска. Филиппо предложил представить, что было бы, если бы то же самое сделал президент России Владимир Путин.

Ранее Филиппо обвинил Европу в том, что именно она развязывает масштабный конфликт с Россией. Также парламентарий добавил, что Париж не должен помогать Украине денежными средствами, военнослужащими и вооружением.