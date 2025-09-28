Бывший СССР
01:54, 28 сентября 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили о подготовке массированного удара по Украине

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России готовят массированный удар по Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.

«К атаке готовы как минимум шесть Ту-95МС, 5 Ту-22М3, 1 Ту-160, а также четыре МиГ-31К, четыре ракетоносца крылатых ракет “Калибр”», — говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) как минимум с пяти направлений.

Ранее сообщалось, что по лагерю спецназа Британии в Лупарево Николаевской области Украины был нанесен удар.

