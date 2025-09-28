Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:41, 28 сентября 2025Бывший СССР

Взрывы прогремели в Киеве

ТСН: В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели в Киеве. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

