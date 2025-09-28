Юрист рассказал о законных способах защиты в разговоре с коллекторами

Юрист Хаминский: В разговоре с коллекторами не нужно подтверждать свой долг

Коллекторы продолжают атаковать, звонят и приходят домой в самое неудобное время, несмотря на установленные государством запреты, однако на все это есть законные способы защиты. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский.

Эксперт рассказал, что в случаях столкновения с коллекторами важно действовать спокойно и грамотно, чтобы не усугубить ситуацию и прекратить давление. Он напомнил, что коммунальные компании не имеют права привлекать коллекторов для взыскания долгов за услуги ЖКХ, это прямо запрещено статьей Жилищного кодекса РФ.

«Если звонят по другому долгу, не вступайте в пространные дискуссии. Не подтверждайте долг и не обещайте оплату. Требуйте предоставить все сведения в письменной форме. Вы имеете полное право отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных, направив соответствующее заявление коллекторскому агентству», — указал Хаминский.

Он также добавил, что любые угрозы, оскорбления или звонки в ночное время — прямое нарушение закона. Эксперт напомнил, что звонки разрешены только в дневное время не чаще одного раза в сутки и суммарно не чаще восьми раз в месяц. Хаминский порекомендовал фиксировать все разговоры, сохранять СМС и распечатки звонков. Это будет доказательством при подаче жалобы в Федеральную службу судебных приставов и прокуратуру, заключил юрист.

Ранее инвестор Федореев рассказал о способах выбраться из долговой ямы без банкротства. Эксперт порекомендовал прежде всего запретить себе брать новые кредиты и воспользоваться инструментом «самозапрета».