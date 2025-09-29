Ценности
46-летняя Елена Летучая снялась в бикини в полный рост

Российская телеведущая Елена Летучая снялась в бикини в полный рост
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elenapegas

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая снялась в купальнике во время отдыха в Индонезии. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя знаменитость запечатлела себя в зеркале отеля в полный рост. Она предстала перед камерой в темно-зеленом бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками, обнажавшего часть груди, и трусов с заниженной талией.

В то же время ведущая уложила волосы в высокий пучок, надела ожерелье в морском стиле и несколько браслетов.

Ранее в сентябре 57-летняя английская ведущая Дженни Пауэлл показала фигуру в крошечном купальнике.

