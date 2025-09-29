Адвокат бывшего российского вице-губернатора обвинила следователей в его госпитализации

Адвокат Кириллова: Следователи проигнорировали хроническое заболевание Чемезова

Увезенному в больницу с допроса бывшему вице-губернатора Свердловской области Олегу Чемезову нужно держать специальную диету. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката фигуранта Марию Кириллову.

По ее словам, следователи проигнорировали этот факт, а бывшему чиновнику стало плохо, потому что он не ел с девяти утра, при условии, что ему нужно есть раз в три часа. Кириллова отметила, что Чемезов пришел к правоохранителям сам по повестке. Кроме того, она сказала, что накануне была опубликована информационная провокация о том, что силовики планируют его задержать.

Ранее сообщалось, что Чемезова госпитализировали с допроса из-за резкой боли в животе. По данным защиты, у него диагностировано хроническое заболевание, что подтверждают документы.