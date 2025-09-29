Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:06, 29 сентября 2025Силовые структуры

Адвокат бывшего российского вице-губернатора обвинила следователей в его госпитализации

Адвокат Кириллова: Следователи проигнорировали хроническое заболевание Чемезова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Увезенному в больницу с допроса бывшему вице-губернатора Свердловской области Олегу Чемезову нужно держать специальную диету. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката фигуранта Марию Кириллову.

По ее словам, следователи проигнорировали этот факт, а бывшему чиновнику стало плохо, потому что он не ел с девяти утра, при условии, что ему нужно есть раз в три часа. Кириллова отметила, что Чемезов пришел к правоохранителям сам по повестке. Кроме того, она сказала, что накануне была опубликована информационная провокация о том, что силовики планируют его задержать.

Ранее сообщалось, что Чемезова госпитализировали с допроса из-за резкой боли в животе. По данным защиты, у него диагностировано хроническое заболевание, что подтверждают документы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Другие возможности у США иссякли». Трамп разрешил ВСУ наносить удары вглубь России. Насколько это опасно?

    В российском городе запретили возить детей в школу из-за разрушенных дорог

    В МИД Украины пригрозили способным достать до любой точки России оружием

    «Вот наше послание Москве». Министр обороны Британии обратился к Путину. Что он потребовал?

    Саакашвили признал себя бездомным

    Описаны последствия возможной конфискации российских активов для Европы

    На показе Moschino модели прошлись по подиуму с кастрюлями вместо сумок

    Один жест спас жизнь двум российским бойцам на СВО

    Овечкин провел первую полноценную тренировку после травмы

    В Москве появилась услуга «нытинга»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости