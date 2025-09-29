Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:31, 29 сентября 2025Путешествия

Блогер описал популярный у россиян курорт Таиланда фразой «как Сочи, только с пальмами»

Алина Черненко

Фото: Day2505 / Shutterstock / Fotodom

Тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, побывал на трех популярных у россиян курортах Азии и перечислил их плюсы и минусы. Своим мнением он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

«Пхукет — это как Сочи, только с пальмами и слонами. Сюда едут все, кто хочет Азии, но без стресса», — такими фразами описал тайский курорт автор публикации.

Материалы по теме:
Россияне стали частыми посетителями Таиланда. Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
Россияне стали частыми посетителями Таиланда.Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
13 мая 2025
«Смотреть на бесконечно понтующихся русских неприятно». Россияне шокируют своим поведением на Бали. Почему их выдворяют с острова?
«Смотреть на бесконечно понтующихся русских неприятно». Россияне шокируют своим поведением на Бали. Почему их выдворяют с острова?
17 февраля 2025

В числе плюсов Пхукета он назвал красивые пляжи, тусовки, бары и массажные салоны на каждом углу, а в числе минусов — высокие цены и толпы туристов.

Индонезийский остров Бали Тим сравнил с огромным торговым центром под открытым небом. Его плюсы — серфинг, красивые храмы и дикая природа, а минусы — мусор на пляжах, ужасные пробки и чувство, «что тебя разводят даже тогда, когда ты просто дышишь».

Вьетнамский курорт Фукок, по словам путешественника, — место, где райские пляжи встречаются с советским сервисом. Там вкусная еда, красивые закаты и меньше толп, чем на Бали и Пхукете, однако сервис иногда на уровне «у нас есть стул, но нет стола, сидите на полу», предупредил Тим.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в столице Таиланда Бангкоке и описал его фразой «унылое ток-шоу для пьяных пенсионеров из Европы». Он раскритиковал туристов, которые приезжают в этот азиатский город в поисках разврата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные». ВСУ атаковали инфраструктуру в Белгородской области

    Бывшие сотрудники МВД из банды спецназовцев отправились на СВО

    Ефимова показала фигуру в купальнике

    В Крыму высказались о попытках властей Украины превратить русских в рабов

    Звезда «Женского стендапа» призналась в любви к мужской немытости

    США обвинили в попытке создать для Европы искусственный дефицит нефти и газа

    Блогер описал популярный у россиян курорт Таиланда фразой «как Сочи, только с пальмами»

    Виновным во взрыве газа в российском жилом доме с десятью жертвами изменили наказание

    Названа доля рассчитывающих на дописточники дохода на пенсии россиян

    В Минобороны отчитались о сбитых за ночь над регионами России беспилотниках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости