Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:01, 29 сентября 2025Россия

Бывшего вагнеровца наказали из-за видео о «скрытом оружии Запада» в российском городе

В Йошкар-Оле оштрафовали экс-бойца ЧВК «Вагнер», предложившего выселить индийцев
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

В Йошкар-Оле экс-бойца частной-военной компании (ЧВК) «Вагнер» Александра Юнганса оштрафовали из-за видео об индийских студентах, которых он предложил выселить из города. О наказании пишут «Осторожно, новости» в Telegram.

Как выяснило издание, Юнганс занимается борьбой за чистоту окружающей среды и в один из рейдов обвинил в загрязнении реки индийских студентов. Он снял иностранцев на камеру, а ролик выложил в соцсетях, подписав: «Ставим вопрос о выселении данных иностранцев из нашего города за нарушения законов и наплевательское отношение к местным традициям».

Помимо этого, экс-вагнеровец обвинил руководство одного из местных вузов в намеренном завозе студентов из Индии ради собственной выгоды. Самих же приезжих он назвал «скрытым оружием Запада» для «искусственного загрязнения территорий». По мнению Юнганса, к этому «этапу войны против России» причастна Великобритания.

В результате в комментариях россиянина нашли признаки разжигания вражды, составив административный протокол. В суде Юнганс признал вину пояснив, что текст к видео писала его студентка. Целью ролика он назвал попытку подтолкнуть власти к принятию мер. По итогам заседания, мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Ранее в Волгограде суд оправдал россиянина Андрея Морозова, которого обвинили в разжигании вражды и оскорблении власти. Как стало известно, мужчину хотели привлечь к ответственности из-за видео, завирусившегося после чемпионата мира по футболу 2018 года, на котором бразильский болельщик кричит: «Россия — ******* [круто], братан!» В ходе разбирательства во фразе не нашли оскорблений России и разжигания вражды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший студент российского техникума напал с ножом на преподавателей

    Раскрыто число погибших в результате стрельбы в церкви в США

    Медведев допустил войну России с Европой

    Россиянам посоветовали кроссовер для зимы. Чем он поразит автолюбителей?

    Реклама

    На Украине оценили риски для Приднестровья из-за победы партии Санду

    Напавшего на преподавателей бывшего студента российского техникума задержали

    В России захотели учредить День Защитницы Отечества

    Силуанов оценил поступления в бюджет от налога на игорный бизнес

    В Британии рассказали о разгневанном из-за России Зеленском

    Названа цель напавшего с ножом на российский техникум бывшего студента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости