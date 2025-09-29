Бывшего вагнеровца наказали из-за видео о «скрытом оружии Запада» в российском городе

В Йошкар-Оле оштрафовали экс-бойца ЧВК «Вагнер», предложившего выселить индийцев

В Йошкар-Оле экс-бойца частной-военной компании (ЧВК) «Вагнер» Александра Юнганса оштрафовали из-за видео об индийских студентах, которых он предложил выселить из города. О наказании пишут «Осторожно, новости» в Telegram.

Как выяснило издание, Юнганс занимается борьбой за чистоту окружающей среды и в один из рейдов обвинил в загрязнении реки индийских студентов. Он снял иностранцев на камеру, а ролик выложил в соцсетях, подписав: «Ставим вопрос о выселении данных иностранцев из нашего города за нарушения законов и наплевательское отношение к местным традициям».

Помимо этого, экс-вагнеровец обвинил руководство одного из местных вузов в намеренном завозе студентов из Индии ради собственной выгоды. Самих же приезжих он назвал «скрытым оружием Запада» для «искусственного загрязнения территорий». По мнению Юнганса, к этому «этапу войны против России» причастна Великобритания.

В результате в комментариях россиянина нашли признаки разжигания вражды, составив административный протокол. В суде Юнганс признал вину пояснив, что текст к видео писала его студентка. Целью ролика он назвал попытку подтолкнуть власти к принятию мер. По итогам заседания, мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Ранее в Волгограде суд оправдал россиянина Андрея Морозова, которого обвинили в разжигании вражды и оскорблении власти. Как стало известно, мужчину хотели привлечь к ответственности из-за видео, завирусившегося после чемпионата мира по футболу 2018 года, на котором бразильский болельщик кричит: «Россия — ******* [круто], братан!» В ходе разбирательства во фразе не нашли оскорблений России и разжигания вражды.