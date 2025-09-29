Бывший генсек НАТО рассказал о несговорчивости Зеленского

Экс-генсек НАТО Столтенберг: Зеленский отказался идти на уступки ради мира

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский наотрез отказался идти на какие-либо территориальные уступки ради урегулирования конфликта с Россией. Об этом со ссылкой на книгу экс-генсека «Под моим надзором» сообщает агентство AFP, передает РИА Новости.

«Когда я впервые намекнул на "финское решение" войны на Украине, Зеленский отверг идею уступки каких-либо территорий», — вспоминает Столтенберг.

Ранее Зеленский заявил, что Россия не будет устанавливать новые границы Украины. Так глава государства ответил на вопрос, готов ли Киев пойти на территориальные уступки ради завершения конфликта.