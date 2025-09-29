Бывший СССР
Зеленский запретил России устанавливать новые границы Украины

Зеленский: Россия не будет устанавливать новые границы Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Россия не будет устанавливать новые границы Украины. Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит The Guardian.

«Россия не будет устанавливать новые границы на Украине», — заявил он, отвечая на вопрос о том, готов ли Киев пойти на территориальные уступки ради завершения конфликта.

Глава государства также вновь подчеркнул, что границы страны должны быть определены ее конституцией. При этом журналисты отмечают, что он сигнализировал об определенной открытости к дипломатическому решению конфликта.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко за его слова о том, что у России есть хорошее предложение для Киева по урегулированию конфликта на Украине. Украинский лидер добавил, что его белорусский коллега якобы «живет в собственном мире».

