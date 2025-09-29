Дания подняла над Балтикой истребитель на фоне сообщений о беспилотниках

Дания подняла над Балтикой истребитель своих Вооруженных сил на фоне сообщений о беспилотниках, об этом сообщает TV2.

БПЛА были замечены над островом Бронхольм, проинформировала местная полиция. Местные жители рассказали телеканалу, что слышали звук мотора в воздухе.

Полиция Борнхольма подтвердила телеканалу TV2, что в воскресенье проводилась отвлекающая операция, в ходе которой истребители «сначала пролетели над островом в одном направлении, а затем в другом».

Ранее в Швеции заметили неизвестные дроны, летящие рядом с архипелагом Карлскруна, где расположена крупнейшая военно-морская база страны. Это не первый случай, когда БПЛА видят в небе над Европой. Также литовская полиция зафиксировала три дрона в районе аэропорта Вильнюса, из-за чего работу воздушной гавани приостановили. Неделей ранее БПЛА заметили над финской гидроэлектростанцией, хотя страна объявила беспилотные зоны над энергетической инфраструктурой страны еще в августе 2025 года.