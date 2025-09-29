Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:15, 29 сентября 2025Мир

Дания подняла над Балтикой истребитель на фоне сообщений о беспилотниках

TV2: Истребитель ВС Дании поднят над Балтикой на фоне сообщений о БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Дания подняла над Балтикой истребитель своих Вооруженных сил на фоне сообщений о беспилотниках, об этом сообщает TV2.

БПЛА были замечены над островом Бронхольм, проинформировала местная полиция. Местные жители рассказали телеканалу, что слышали звук мотора в воздухе.

Полиция Борнхольма подтвердила телеканалу TV2, что в воскресенье проводилась отвлекающая операция, в ходе которой истребители «сначала пролетели над островом в одном направлении, а затем в другом».

Ранее в Швеции заметили неизвестные дроны, летящие рядом с архипелагом Карлскруна, где расположена крупнейшая военно-морская база страны. Это не первый случай, когда БПЛА видят в небе над Европой. Также литовская полиция зафиксировала три дрона в районе аэропорта Вильнюса, из-за чего работу воздушной гавани приостановили. Неделей ранее БПЛА заметили над финской гидроэлектростанцией, хотя страна объявила беспилотные зоны над энергетической инфраструктурой страны еще в августе 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Молдавии прошли парламентские выборы. Кто лидирует и что происходило на участках в России и Приднестровье?

    ВСУ за сутки ни разу не обстреляли ДНР

    В Кремле высказались о сигналах из Киева о возобновлении переговоров

    Дания подняла над Балтикой истребитель на фоне сообщений о беспилотниках

    Стало известно о планах НАТО построить крупную базу в европейской стране

    Мужчина бросил новорожденную дочь в кишащую аллигаторами реку ради любви

    Два российских аэропорта ввели ограничения на полеты

    Умерла трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая

    В Кремле прокомментировали отравление россиян алкоголем в Ленобласти

    Студент пожаловался своей девушке на домогательства и столкнулся с неожиданной реакцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости