Девушка отправилась с возлюбленным в горы и сорвалась вниз у него на глазах

Bild: Туристка отправилась в Альпы с возлюбленным, сорвалась вниз и не выжила
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Туристка отправилась в поход с возлюбленным в Альпы и не выжила. Об этом сообщило издание Bild.

По данным источника, пара туристов из Германии арендовали дом отдыха в Майрхофене, Австрия, и в воскресенье, 28 сентября, отправились в поход по долине Тироль. 26-летний мужчина и 25-летняя женщина спланировали экскурсию в горах через мобильное приложение, однако сбились в пути.

Путешественники поднялись на крутой склон, покрытый мхом и мокрыми каменными плитами. Когда молодая девушка попыталась спуститься, то поскользнулась и сорвалась вниз на глазах у возлюбленного. Она пролетела 70 метров и приземлилась на камни.

Мужчина обратился в службу спасения. Однако прибывшие на место трагедии специалисты констатировали, что его спутница не выжила. Немца эвакуировали с горы с помощью вертолета.

Ранее неопытный альпинист решил сфотографировать друзей на высоте около 5500 метров и отстегнулся от туристической группы. После этого мужчина покатился вниз по ледяному склону.

