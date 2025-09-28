Путешествия
Мужчина хотел сфотографировать друзей на высоте более 5000 метров и сорвался

В Китае альпинист сорвался со склона, пытаясь сфотографировать друзей
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Кадр: Telegram-канал «Московский Комсомолец»

В Китае 31-летний альпинист при восхождении на гору Нама хотел сфотографировать друзей на высоте около 5500 метров и сорвался со склона. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, туристу был 31 год. Неопытный альпинист отстегнулся от группы в попытке сделать селфи, но не удержался.

Мужчина покатился вниз по ледяному склону, безуспешно пытаясь зацепиться за поверхность. Его до сих пор не нашли.

Ранее 52-летний турист решил покорить гору в Европе, добрался до середины пути и не выжил. Находясь на высоте 3,8 тысячи метров, мужчина внезапно сорвался на глазах у других альпинистов.

