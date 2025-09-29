Двухлетнюю девочку выбрали новой живой богиней Непала

Новой живой богиней Непала стала двухлетняя Арьятара Шакья

В Непале выбрали новую Кумари — воплощение индуистской богини Таледжу в виде маленькой девочки. Об этом пишет Republica.

Новой живой богиней страны стала двухлетняя Арьятара Шакья. В этом статусе она сменила восьмилетнюю Тришну Шакьи.

Арьятару будут почитать как символ чистоты и божественной силы. Чтобы стать Кумари, ей пришлось пройти строгий отбор. Кандидатками на эту роль могут стать девочки только из буддийской касты Шакья народа неваров. Они должны быть в препубертатном возрасте, обладать исключительным здоровьем, ни разу не проливать кровь и не терять зубы.

Кроме того, будущая Кумари должна иметь 32 признака совершенства. Среди них, например, — цвет кожи, подобный лотосу; ресницы, как у коровы; такой же звонкий голос, как у утки. После девочки проходят испытание храбрости. Их запирают в храме на ночь, где лежат отрубленные головы буйволов и бегают мужчины в жутких масках. Та девочка, которая останется спокойной и бесстрашной, и признается Кумари.

По традиции, Арьятара покинет своих родителей и брата-близнеца и будет жить во дворце Кумари Чоук. Ей будет нельзя ходить по земле вне дворца, играть с другими детьми и получать образование в обычной школе. Основная обязанность Кумари — благословлять посетителей и участвовать в различных государственных и религиозных церемониях.

