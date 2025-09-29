Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:24, 29 сентября 2025Из жизни

Двухлетнюю девочку выбрали новой живой богиней Непала

Новой живой богиней Непала стала двухлетняя Арьятара Шакья
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sulav Shrestha / XinHua / Globallookpress.com

В Непале выбрали новую Кумари — воплощение индуистской богини Таледжу в виде маленькой девочки. Об этом пишет Republica.

Новой живой богиней страны стала двухлетняя Арьятара Шакья. В этом статусе она сменила восьмилетнюю Тришну Шакьи.

Арьятару будут почитать как символ чистоты и божественной силы. Чтобы стать Кумари, ей пришлось пройти строгий отбор. Кандидатками на эту роль могут стать девочки только из буддийской касты Шакья народа неваров. Они должны быть в препубертатном возрасте, обладать исключительным здоровьем, ни разу не проливать кровь и не терять зубы.

Материалы по теме:
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022
«Делай, что хочешь, мне не страшно» В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
«Делай, что хочешь, мне не страшно»В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
19 октября 2022
«Жена горожанина отнюдь не рабыня» Как средневековая домохозяйка управляла мужем и миром
«Жена горожанина отнюдь не рабыня»Как средневековая домохозяйка управляла мужем и миром
12 февраля 2023

Кроме того, будущая Кумари должна иметь 32 признака совершенства. Среди них, например, — цвет кожи, подобный лотосу; ресницы, как у коровы; такой же звонкий голос, как у утки. После девочки проходят испытание храбрости. Их запирают в храме на ночь, где лежат отрубленные головы буйволов и бегают мужчины в жутких масках. Та девочка, которая останется спокойной и бесстрашной, и признается Кумари.

По традиции, Арьятара покинет своих родителей и брата-близнеца и будет жить во дворце Кумари Чоук. Ей будет нельзя ходить по земле вне дворца, играть с другими детьми и получать образование в обычной школе. Основная обязанность Кумари — благословлять посетителей и участвовать в различных государственных и религиозных церемониях.

Ранее сообщалось, что во время раскопок в Закавказье археологи обнаружили останки, напоминающие о мифических амазонках. Женщины, которые, по заключению археологов, жили около четырех тысяч лет назад, были погребены с наконечниками стрел, кинжалом, булавой и украшениями.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине захотели закончить конфликт до конца года

    В России захотели ввести учет и маркировку домашних животных

    Известный российский военкор раскрыл впечатления от встреч с Путиным без камер

    Валя Карнавал показала изменения во внешности за три года и раскрыла свой вес

    Россиянка посоветовала путешествующим в одиночку женщинам одеваться бедно и закрыто

    Двухлетнюю девочку выбрали новой живой богиней Непала

    Напавший на российскую школьницу и ее мать курьер привлек внимание главы СК России

    Орбан признал победу России над Украиной

    В России предложили дать жильцам право досрочно включать отопление

    В Чечне отреагировали на приговор рассорившему Кадырова и Бастрыкина подростку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости