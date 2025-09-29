Мир
10:05, 29 сентября 2025Мир

Экс-глава контрразведки Британии сделала резкое заявление об отношениях с Россией

Экс-глава MI5 Мэннингем-Буллер: Британия уже находится в состоянии войны с РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Dominic Dudley / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Британия, вероятно, уже находится в состоянии войны с Россией из-за якобы масштабных кибератак и диверсий. Об этом заявила бывший руководитель контрразведки Великобритании MI5 Элиза Мэннингем-Буллер в интервью лорду-спикеру Джону Макфолу, сообщает The Guardian.

«Я думаю, что она [экс-советник президента США Фиона Хилл] может быть права в том, что мы уже в войне с Россией. Это другой вид войны, но враждебность: кибератаки, нападения, обширная разведывательная деятельность усиливаются», — отметила экс-глава британской контрразведки.

Ранее бывший заместитель помощника президента США и старший директор по делам Европы и России в Совете национальной безопасности Фиона Хилл заявила о состоянии войны между Великобританией и Россией. «Россия укрепилась как противник в той степени, которую мы, вероятно, не могли полностью предсказать», — сказала она.

