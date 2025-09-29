Спорт
10:11, 29 сентября 2025Спорт

Футболист «Балтики» обвинил судью матча с ЦСКА в предвзятости

Футболист «Балтики» Петров обвинил судью матча с ЦСКА Иванова в предвзятости
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Илья Петров (на переднем плане)

Илья Петров (на переднем плане). Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Полузащитник калининградской «Балтики» Илья Петров обвинил в предвзятости главного арбитра встречи его клуба против ЦСКА Сергея Иванова. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Судейка поддушивал. За десять туров это первое такое судейство прям с первых минут», — заявил Петров. Он добавил, что в эпизоде с удалением защитника «Балтики» Кевина Андраде у нападающего ЦСКА был офсайд.

Встреча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла в воскресенье, 28 сентября. «Балтика» потерпела поражение со счетом 0:1, а Андраде получил вторую желтую карточку и был удален на 83-й минуте.

Ранее работу судей в матче седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» оценил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. Он назвал произошедшее идиотизмом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
