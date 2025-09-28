Спорт
16:36, 28 сентября 2025Спорт

ЦСКА благодаря голу на 95-й минуте обыграл новичка РПЛ и вышел на первое место

ЦСКА благодаря голу Дивеева дома обыграл «Балтику» и вышел на первое место в РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский ЦСКА на своем поле обыграл калининградскую «Балтику» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 28 сентября, и завершилась со счетом 1:0. На 83-й минуте гости остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Кевин Андраде. На 95-й минуте единственный мяч у армейцев забил Игорь Дивеев.

ЦСКА набрал 21 очко и вышел на первое место в чемпионате. В активе новичка РПЛ «Балтики» 17 очков. Калининградский клуб потерпел первое поражение в сезоне и находится на пятой строчке.

ЦСКА в следующем туре 5 октября на своем поле сыграет со «Спартаком». «Балтика» в тот же день дома примет махачкалинское «Динамо».

