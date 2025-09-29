Мир
15:06, 29 сентября 2025

Глава МИД Польши озвучил сценарий завершения конфликта на Украине

Сикорский: Конфликт на Украине завершится так же, как Первая мировая война
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Конфликт на Украине, скорее всего, завершится примерно так же, как Первая мировая война. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью телеканалу CNN.

«Скорее всего, этот (конфликт — прим. «Ленты.ру») закончится так же, как и Первая мировая», — сказал дипломат.

По мнению польского министра, в какой-то момент одна из сторон окажется слишком истощенной для продолжения боевых действий.

Ранее Сикорский заявил, что страна готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны. Он обратился к правительству России с просьбой «не приходить жаловаться», если ракета или самолет окажутся в воздушном пространстве страны без разрешения, целенаправленно или по ошибке, и будут сбиты.

