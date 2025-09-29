Глава МИД Польши озвучил сценарий завершения конфликта на Украине

Сикорский: Конфликт на Украине завершится так же, как Первая мировая война

Конфликт на Украине, скорее всего, завершится примерно так же, как Первая мировая война. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью телеканалу CNN.

«Скорее всего, этот (конфликт — прим. «Ленты.ру») закончится так же, как и Первая мировая», — сказал дипломат.

По мнению польского министра, в какой-то момент одна из сторон окажется слишком истощенной для продолжения боевых действий.

Ранее Сикорский заявил, что страна готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны. Он обратился к правительству России с просьбой «не приходить жаловаться», если ракета или самолет окажутся в воздушном пространстве страны без разрешения, целенаправленно или по ошибке, и будут сбиты.