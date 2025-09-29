Экономика
07:52, 29 сентября 2025

Идею жестче наказывать курильщиков в России оценили

Юрист Шкоев: Без свидетелей штрафовать курящих в подъезде невозможно
Мария Черкасова

Без свидетелей фактически невозможно оштрафовать курящих или пьющих в подъезде россиян. Так предложенный партией «Справедливая Россия — За правду» законопроект об ужесточении наказаний за курение и распитие алкоголя в подъездах многоквартирных домов в разговоре с «Вечерней Москвой» прокомментировал юрист Максим Шкоев.

По его словам, участковый физически не может дежурить в каждом подъезде. Без явного свидетеля, который готов дать официальные показания и пойти на разбирательство, привлечь к ответственности почти невозможно. «Поймать» нарушителя можно будет либо с помощью фото- и видеофиксации (как системами видеонаблюдения, так и мобильными устройствами) с возможностью установить личность нарушителя. Также можно будет вызывать участкового полицейского для фиксации нарушения прямо на месте. Вероятность привлечения нарушителя к ответственности растет с количеством свидетельских показаний, добавил юрист.

Проблему можно решать и комплексно — установкой систем видеонаблюдения в подъездах с выводом на пульт охраны или к участковому (лицу, уполномоченному составлять протокол об административном правонарушении).

Шкоев напомнил, что с момента внесения изменений в 2013 году штрафы за курение в общественных местах не изменялись. И если раньше штраф в тысячу рублей воспринимался как серьезное наказание, но в 2025 году эта сумма уже не кажется критичной.

Ранее представители политической партии «Справедливая Россия — За правду» выступили с предложением ужесточить ответственность за нарушение общественного порядка в местах общего пользования жилых зданий. За первое нарушение предложено штрафовать на 15 тысяч рублей, за второе, совершенное в течение года — на 30 тысяч. Злостным нарушителям общественного порядка может грозить административный арест сроком до 15 суток предложили в партии.

По словам сенатора Ольги Епифановой, вероятность ужесточения законопроекта в ближайшие два года составляет 75 процентов.

